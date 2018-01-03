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Защита подаст апелляцию на решение суда, который отказался рассматривать иск Саакашвили к Минюсту

Защита подаст апелляцию на решение суда, который отказался рассматривать иск Саакашвили к Минюсту

КИЕВ. 3 января. УНН. Защита экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили планирует подать апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева об отказе в открытии производства по иску Саакашвили к Министерству юстиции и прокуратуре Киева о признании противоправной экстрадиционную проверку относительно него по запросу Грузии. Об этом рассказал сегодня журналистам его адвокат Руслан Чернолуцкий, передает корреспондент УНН.

"У нас сейчас готовится апелляционная жалоба на отказ. Мы будем до 5-6 числа подавать в рамках нового иска апелляционную жалобу", - сказал адвокат.

Чернолуцкий пояснил, что в своем иске защита Саакашвили возражала против того, что Министерство юстиции вместе с прокуратурой города Киева в третий раз начали экстрадиционную проверку.

"Мы хотим в суде доказать, что третий раз Украина не должна начинать экстрадиционную проверку", - уточнил он.

Напомним, 27 декабря Окружной административный суд города Киева сообщил, что отказал экс-главе Одесской ОГА Саакашвили в открытии иска к Министерству юстиции и прокуратуре Киева о признании противоправной экстрадиционную проверку относительно него по запросу Грузии.

Источник: УНН
Теги: суд, Саакашвили, Минюст, иск
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