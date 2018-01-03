Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 03 января 2018 17:15
Получить тестовый доступ
Суд рассмотрит иск Саакашвили к ГМС
Эксклюзивные новости
Младенцы, которых нашли в морозилке, родились с разницей в год
Младенцы, которых нашли в морозилке, родились с разницей в год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Легальный бизнес с бутылки водки зарабатывает в сто раз меньше теневиков - эксперт

Легальный бизнес с бутылки водки зарабатывает в сто раз меньше теневиков - эксперт

КИЕВ. 3 января. УНН. Представители теневой части алкогольного рынка зарабатывают на бутылке водки 25 грн, в то время как заработок легальных производителей составляет не более 25 копеек. Об этом в комментарии УНН рассказала генеральный директор компании Eastern Beverage Trading Ольга Ивушкина.

“Сегодня с одной бутылки водки „белый“ производитель с вычетом всех налогов, сборов, расходов на спирт, логистику, рекламу, оплату труда персонала зарабатывает около 15-25 копеек. Представитель „теневого бизнеса“ — 15-25 грн. Есть разница? При этом покупатель идет к нелегалу, потому что на полке маленького поселкового магазина его товар стоит в полтора-два раза дешевле официальной безопасной и высококачественной продукции. Для потребителя это различие сегодня критическое, и выбор, к сожалению, очевиден”, — сказала О.Ивушкина.

Она отметила, что отсутствие контроля на этом рынке и легкая доступность суррогатного алкоголя вообще лишают легальных производителей смысла заниматься этим бизнесом.

К тому же, “масла в огонь” добавляет фактор обеднения населения.

По словам О.Ивушкиной, в течение прошлого года лишь несколько отечественных алкогольных брендов показали прирост продаж. Среди них, в частности, и водка “Arctica”.

“Все остальные бренды в лучшем случае топчутся на месте, в худшем — теряют ровно настолько, насколько приобретает нелегал”, — добавила эксперт.

Как сообщал УНН, бутылка качественной украинской водки для праздничного стола стоит около 90-100 грн.

Источник: УНН
Теги: водка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.