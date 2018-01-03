МВД: новая система штрафов за нарушение ПДД еще не начала действовать

КИЕВ. 3 января. УНН. Новая система штрафов за нарушение правил дорожного движения пока еще не начала действовать. Об этом сообщает департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.

“Обращаем ваше внимание на то, что изменение размера штрафов невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях Верховной Радой Украины. Следовательно, новая система штрафов еще не начала действовать”, — сказано в сообщении.

При этом, как отметили в МВД, с 1 января начало действовать ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 км/ч. А также заработал с начала года новый порядок выдачи удостоверения водителя.

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Напомним, МВД предлагает установить штраф 3400 гривен (сейчас штраф за это правонарушение 510 гривен) за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч. За оставление места ДТП предлагается установить штраф 3400 гривен и предусмотреть возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. В 20 раз предлагается увеличить размер штрафа за управление транспортом без права управления — он составит 10 200 гривен, а за повторное нарушение — 40 800 гривен. Лица, лишенные права управления, нарушив закон, будут платить штраф в размере 20 400 гривен, а за повторное совершение этого нарушения в течение года — 40 800 гривен.