Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 03 января 2018 17:14
Получить тестовый доступ
Суд рассмотрит иск Саакашвили к ГМС
Эксклюзивные новости
Младенцы, которых нашли в морозилке, родились с разницей в год
Младенцы, которых нашли в морозилке, родились с разницей в год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В столице в течение 2017 года выросли объемы строительства

В столице в течение 2017 года выросли объемы строительства

КИЕВ. 3 января. УНН. В январе-ноябре 2017 года предприятиями Киева выполнено строительных работ на сумму 21309,7 млн грн. Индекс строительной продукции по сравнению с январем-ноябрем 2016 года составил 131,3%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Главного управления статистики в Киеве.

Индекс строительной продукции в январе-ноябре 2017 г. против января-ноября 2016 г. по строительству зданий составил 120,9%, в том числе, жилых зданий - 115,0%, нежилых зданий - 131,7%. Индекс строительной продукции по строительству инженерных сооружений - 159,9%.

По видам строительной продукции наибольший объем строительных работ выполнен по строительству зданий - 14174,8 млн грн или 66,5% от общего объема.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 года более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. По первым итогам 2017 года компания введет в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров.

Источник: УНН
Теги: Киев, строительство
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.