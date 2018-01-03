В столице в течение 2017 года выросли объемы строительства

КИЕВ. 3 января. УНН. В январе-ноябре 2017 года предприятиями Киева выполнено строительных работ на сумму 21309,7 млн грн. Индекс строительной продукции по сравнению с январем-ноябрем 2016 года составил 131,3%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Главного управления статистики в Киеве.

Индекс строительной продукции в январе-ноябре 2017 г. против января-ноября 2016 г. по строительству зданий составил 120,9%, в том числе, жилых зданий - 115,0%, нежилых зданий - 131,7%. Индекс строительной продукции по строительству инженерных сооружений - 159,9%.

По видам строительной продукции наибольший объем строительных работ выполнен по строительству зданий - 14174,8 млн грн или 66,5% от общего объема.

Напомним, по мнению экспертов, именно развитие строительной отрасли - путь выхода из экономического кризиса, ведь каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться довольно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" ввел в эксплуатацию в течение 2016 года более 300 тыс. кв. м жилья, паркингов, коммерческих площадей. В общем холдинг ввел в эксплуатацию на 10% больше площадей по сравнению с 2015 годом. По первым итогам 2017 года компания введет в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров.