Киев в ближайший час накроет туман

КИЕВ. 3 января. УНН. В ближайшие часы в столице Украины ожидается туман, который продержится до конца суток. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

"В ближайший час и до конца суток 3 января в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что 4 и 5 января в Киеве облачно с прояснениями. 4 января ожидается небольшой дождь и мокрый снег; 5 января - без существенных осадков, туман.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью 1-3 градуса тепла, днем ​​3-5 градуса тепла.

Ранее сообщалось, что в течение следующих двух суток, 3-4 января, в горной части Закарпатья ожидается гололедица и туманы с видимостью 200-500 метров. В связи с ухудшением погодных условий в области объявили штормовое предупреждение.