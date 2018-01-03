МИД Турции обвинил Трампа и Нетаньяху в поддержке демонстраций в Иране

КИЕВ. 3 января. УНН. Турция обвинила президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в поддержке антиправительственных демонстраций в Иране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал CNN Türk.

С такими обвинениями выступил в среду министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу во время встречи с турецкими СМИ.

“Демонстрации в Иране поддерживают только два человека — Трамп и Нетаньяху”, — приводит слова главы МИД телеканал. По его словам, Чавушоглу “стабильность в Иране является очень важной темой для Турции”.

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“Мы выступаем против вмешательства извне в дела Ирана. Если руководство в Иране и изменится, то заниматься этим будет иранский народ. Мы очень положительно расцениваем сделанные (президентом Ирана Хасаном) Роухани заявления. Необходимо избегать насилия и провокаций ”, - отметил он.

Напомним, посольство США в Турции объявило о возобновлении полномасштабного визового обслуживания для турецких граждан, желающих посетить США.