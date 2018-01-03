Водитель на Прикарпатье сбил насмерть 67-летнего велосипедиста

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 3 января. УНН. Во вторник в селе Острыня Ивано-Франковской области водитель сбил насмерть 67-летнего мужчину, который ехал на велосипеде. Об этом сообщает сектор коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области, передает УНН.

Как отмечается, 31-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter, двигаясь на автодороге в направлении Ивано-Франковска, на большой скорости совершил наезд на 67-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении.

В результате аварии велосипедист от травм скончался на месте ДТП.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.2 ст.286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") УК Украины.

Как сообщал УНН, на Прикарпатье лесовоз насмерть сбил велосипедиста.