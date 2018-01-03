Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 03 января 2018 17:14
Получить тестовый доступ
Суд рассмотрит иск Саакашвили к ГМС
Эксклюзивные новости
Младенцы, которых нашли в морозилке, родились с разницей в год
Младенцы, которых нашли в морозилке, родились с разницей в год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Террорист-смертник напал на мечеть в Нигерии, погибли 11 человек

Террорист-смертник напал на мечеть в Нигерии, погибли 11 человек

КИЕВ. 3 января. УНН. Террорист-смертник в среду совершил нападение на мечеть на северо-востоке Нигерии, в результате которого погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом изданию Reuters сообщили источники среди военных, свидетелей и работников скорой помощи, передает УНН.

Боевик подорвал себя в мечети в городе Гамбору в северо-восточном нигерийском штате Борно, возле границы с Камеруном, во время утренней молитвы. Об этом изданию сообщили сотрудник службы скорой помощи Али Мустафа и местный житель Лаван Абба.

Отмечается, что атака носит характерные признаки деятельности группировки "Боко Харам" - группы джихадистов, которая часто использует смертников, в основном - женщин и девушек, для атак в общественных местах с большим количеством людей, таких как мечети и рынки.

Как сообщал УНН, в Нигерии во время вооруженного нападения погибли более 20 прихожан церкви.

Источник: УНН
Теги: террористы, нападение, Нигерия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.