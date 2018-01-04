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В "террористическом" деле компании Рыбалки арестовано имущество и средства

В "террористическом" деле компании Рыбалки арестовано имущество и средства

КИЕВ. 3 января. УНН. Апелляционный суд Сумской области в рамках дела о финансировании терроризма со стороны компаний семейного бизнеса нардепа Сергея Рыбалки оставил под арестом имущество и деньги, изъятые во время обысков. Об этом говорится в едином реестре судебных решений, передает УНН.

Согласно документу, в рамках уголовного производства "в ходе которого расследуются обстоятельства совершения работниками и должностными лицами ООО "Снэк Экспорт", входящей в состав корпорации "S.Group", по предварительному сговору между собой, а также другими юридическими и физическими лицами, финансирование террористических организаций самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" в октябре прошлого года были проведены обыски и изъято имущество.

Тогда же Заречный районный суд г. Сумы наложил арест на это имущество.

Позже защита попыталась в апелляции обжаловать решение предыдущей инстанции. Однако, рассмотрев материалы дела, Апелляционный суд Сумской области в удовлетворении жалоб адвокатов отказал.

Отмечается, что среди арестованного имущества являются денежные средства, несколько ноутбуков, финансово-хозяйственная документация ООО "Новая Компания 2006" и кассовая книга на 2017 год с надписью на лицевой стороне "Мариуполь Ф-2".

Напомним, СБУ подозревает компанию семьи нардепа Рыбалки в финансировании терроризма, в частности, речь идет о бизнесе на территории ОРДЛО.

Ранее журналист Казанский опубликовал документы, указывающие на работу компаний, входящих в корпорацию "S.Group", с фирмами-дистрибьюторами, зарегистрированными на неподконтрольной Украине территории.

Кроме того, журналист сообщил, что факт торговли снеками S.Group Рыбалки подтвердили и в ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: суд, бизнес, торговля, дело, Сергей Рыбалка
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