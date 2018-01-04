Регистрация | Вход |
USD: 27,89 -0,1767  EUR: 33,53 0,0374 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 04 января 2018 05:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Младенцы, которых нашли в морозилке, родились с разницей в год
Младенцы, которых нашли в морозилке, родились с разницей в год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Главы МИД Украины и Германии завтра посетят Донбасс

Главы МИД Украины и Германии завтра посетят Донбасс

Зигмар Габриель и Павел Климкин

КИЕВ. 3 января. УНН. Завтра, 4 января, министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Германии Зигмар Габриэль посетят Донбасс. Об этом на брифинге сообщил Климкин, передает УНН.

"Завтра мы с Зигмаром посетим Донбасс. Я надеюсь, что у Зигмара будет очень хороший шанс все увидеть и услышать", - сообщил Климкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Габриэль едет в Киев поговорить о борьбе с коррупцией

Так, Климкин отметил, что подробно проинформировал главу МИД Германии о положении на Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава МИД Германии сделал заявление относительно Донбасса

"Я очень подробно рассказал Зигмару, какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряженная, режим прекращения огня, по факту, не соблюдается. Только за последние несколько дней было совершено более 60 обстрелов, 3 украинских бойцов погибли, 15 ранены", - отметил Климкин.

Напомним, федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль 3-4 января посетит с рабочим визитом Украину, где в Киеве проведет переговоры со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, после чего оба министра посетят Донбасс.

Источник: УНН
Теги: МИД, Донбасс, Украина, Германия, визит
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.