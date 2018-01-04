Германия поддерживает введение миротворческой миссии ООН на Донбасс

КИЕВ. 3 января. УНН. Германия будет активно поддерживать идею введения миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает УНН.

“Должна быть вооруженная и прочная добровольческая миссия ООН по всей оккупированной территории. Мы постараемся с нашими французскими партнерами, а также всеми странами, входящими в Совет безопасности ООН, ввести сильную миротворческую миссию”, — заявил З.Габриэль.

Кроме того, по его словам, основной целью миротворческой миссии должно быть восстановление целостности Украины.

Как сообщал УНН, 4 января министры иностранных дел Украины и Германии посетят Донбасс.