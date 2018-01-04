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Заместителя военного комиссара в Одесской области задержали на взятке

Заместителя военного комиссара в Одесской области задержали на взятке

ОДЕССА-КИЕВ. 3 января. УНН. Заместитель военного комиссара Белгород-Днестровского ОГВК погорел на взятке в 1000 долларов. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.

"Установлено, что за непризов на военную службу майор ВСУ получил от призывника неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов. Правонарушитель задержан непосредственно во время передачи взятки и задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

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Сейчас задержанному лицу планируется уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и избрании меры пресечения.

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Источник: УНН
Теги: взятка, задержание, Одесская область
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