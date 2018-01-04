Климкин: во время выборов в России могут быть провокации на Донбассе

КИЕВ. 3 января. УНН. Во время выборов Президента Российской Федерации на Донбассе возможны провокации. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Зигмар Габриэль, передает корреспондент УНН.

“Россия перенесла дату выборов на годовщину нелегального референдума, который проходил в Крыму, что является не просто провокацией, а сознательным шагом. Во-вторых, попытка организации выборов на территории Крыма делает их весьма сомнительными с точки зрения легитимности. И третье — мы прекрасно знаем, каким образом в России принимают решения, но мы вполне допускаем, что Россия может прибегнуть к провокациям. И мы к этому готовы”, — заявил П.Климкин.

Как сообщал УНН, наблюдатели ЕС и ОБСЕ не поедут в оккупированный Крым на выборы президента России.