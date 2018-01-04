Конфликт на Донбассе касается всей Европы - Габриэль

КИЕВ. 3 января. УНН. Чем дольше продлится конфликт на Донбассе, тем больше будет впечатление, что это касается только Украины, тогда как на самом деле он касается всей Европы. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, передает УНН.

"Чем дальше будет продолжаться этот конфликт, чем меньше будет прогресса, тем больше будет отношение, что это конфликт, касающийся только Украины. Хотя на самом деле он касается всей Европы", - заявил З.Габриэль.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что во время выборов президента Российской Федерации на Донбассе возможны провокации.