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Новости: Криминал
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Чиновника ГФС в Харьковской области поймали на взятке в 250 тыс. грн

Чиновника ГФС в Харьковской области поймали на взятке в 250 тыс. грн

КИЕВ. 3 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке главного государственного ревизора-инспектора управления ГФС в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Оперативники спецслужбы задокументировали получение фискалом неправомерной выгоды в размере 250 тысяч гривен от представителя предприятия, на котором проводилась плановая проверка.

Правоохранители задержали злоумышленника во время получения всей суммы взятки.

Как сообщал УНН, заместитель военного комиссара Белгород-Днестровского ОМВК погорел на взятке в тысячу долларов США.

Источник: УНН
Теги: СБУ, взятка
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