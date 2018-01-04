Климкин рассказал, при каких условиях на Донбассе будут применять оружие США

КИЕВ. 3 января. УНН. Американское оружие в Донбассе будут применять только для обороны в случае провокаций боевиков. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

“Речь идет об оружии оборонного характера. Оно будет использоваться только в случаях провокаций со стороны России и боевиков. В атакующих действиях оно использоваться не будет, поэтому оно не может быть использовано в качестве аргумента, что будет способствовать повышению температуры конфликта”, — заявил П.Климкин.

Как сообщал УНН, глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что в Германии скептически относятся к вопросу предоставления Украине летального оружия.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко анонсировал предоставление Украине летального оружия оборонного характера от США.