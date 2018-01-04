Регистрация | Вход |
USD: 27,89 -0,1767  EUR: 33,53 0,0374 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 04 января 2018 05:13
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Младенцы, которых нашли в морозилке, родились с разницей в год
Младенцы, которых нашли в морозилке, родились с разницей в год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Климкин рассказал, при каких условиях на Донбассе будут применять оружие США

Климкин рассказал, при каких условиях на Донбассе будут применять оружие США

Павел Климкин

КИЕВ. 3 января. УНН. Американское оружие в Донбассе будут применять только для обороны в случае провокаций боевиков. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

“Речь идет об оружии оборонного характера. Оно будет использоваться только в случаях провокаций со стороны России и боевиков. В атакующих действиях оно использоваться не будет, поэтому оно не может быть использовано в качестве аргумента, что будет способствовать повышению температуры конфликта”, — заявил П.Климкин.

Как сообщал УНН, глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что в Германии скептически относятся к вопросу предоставления Украине летального оружия.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко анонсировал предоставление Украине летального оружия оборонного характера от США.

Источник: УНН
Теги: США, Донбасс, оружие, Павел Климкин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.