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Маршрутка во Львовской области сбила насмерть пешехода

Маршрутка во Львовской области сбила насмерть пешехода

ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 января. УНН. Сегодня, во Львовской области, в городе Золочев, на ул. Львовской произошло ДТП с участием маршрутки. Водитель маршрутки наехал на 49-летнего пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает УНН.

ДТП произошло примерно в 6:50. Как установили полицейские, водитель маршрутного такси "І-ВАН", 34-летний житель Золочева, совершил наезд на пешехода, 49-летнего местного жителя.

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От полученных травм мужчина скончался в больнице.

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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Львовская область
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