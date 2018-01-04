Регистрация | Вход |
USD: 27,89 -0,1767  EUR: 33,53 0,0374 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 04 января 2018 05:13
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Младенцы, которых нашли в морозилке, родились с разницей в год
Младенцы, которых нашли в морозилке, родились с разницей в год
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Пэрис Хилтон обручилась с актером украинского происхождения

Пэрис Хилтон обручилась с актером украинского происхождения

КИЕВ. 3 января. УНН. Американская актриса и фотомодель Пэрис Хилтон сообщила о помолвке со своим парнем - актером украинского происхождения Крисом Зилка. Видео предложения Хилтон выложила на своей странице в социальной сети Instagram, передает УНН.

"Я сказала "да", я так счастлива, что теперь помолвлена ​​с любовью всей моей жизни. Мой лучший друг, моя вторая половинка. Идеальный для меня во всех смыслах. Такой преданный, покладистый, любящий и искренний. Я самая счастливая девушка в мире! Моя мечта осуществилась! Спасибо, что показал мне, что сказки все же существуют", - написала звезда в соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Самый сексуальный преступник в мире" принял участие в неделе моды в Нью-Йорке

Ее избранником стал 31-летний актер Кристофер Сеттлмайер, более известный под псевдонимом Крис Зилка. Парень имеет украинские корни - ранее в интервью изданию The Interview Magazine он отметил, что его дедушка был родом из Киева.

Как сообщает издание Daily Mail, кольцо, которое К.Зилка вручил П.Перис на видеоролике, стоит минимум 2 млн долларов США.

Источник: УНН
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.