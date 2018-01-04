Пэрис Хилтон обручилась с актером украинского происхождения

КИЕВ. 3 января. УНН. Американская актриса и фотомодель Пэрис Хилтон сообщила о помолвке со своим парнем - актером украинского происхождения Крисом Зилка. Видео предложения Хилтон выложила на своей странице в социальной сети Instagram, передает УНН.

"Я сказала "да", я так счастлива, что теперь помолвлена ​​с любовью всей моей жизни. Мой лучший друг, моя вторая половинка. Идеальный для меня во всех смыслах. Такой преданный, покладистый, любящий и искренний. Я самая счастливая девушка в мире! Моя мечта осуществилась! Спасибо, что показал мне, что сказки все же существуют", - написала звезда в соцсети.

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Ее избранником стал 31-летний актер Кристофер Сеттлмайер, более известный под псевдонимом Крис Зилка. Парень имеет украинские корни - ранее в интервью изданию The Interview Magazine он отметил, что его дедушка был родом из Киева.

Как сообщает издание Daily Mail, кольцо, которое К.Зилка вручил П.Перис на видеоролике, стоит минимум 2 млн долларов США.