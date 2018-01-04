Иванка Трамп хочет стать первой женщиной-президентом США

КИЕВ. 3 января. УНН. Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что его бывший главный стратег Стивен Бэннон лишился рассудка, кроме того, он не имеет особого отношения к победе Трампа на выборах в 2016 году. Заявление главы государства распространила его пресс-секретарь Сара Сандерс, передает УНН.

Как пишет издание, в книге сообщается, что Иванка и ее муж, советник Трампа Джаред Кушнер, согласились стать частью президентской администрации в надежде, что однажды это поможет Иванке занять пост президента.

“Между собой пара договорилась, что если в будущем появится возможность, она будет баллотироваться в президенты”, — приводит издание отрывок из книги Вулфф. Также отмечается, что “первая женщина-президент ... будет не Хиллари Клинтон, это будет Иванка Трамп”.

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В книге сообщается, что бывший советник президента Стивен Бэннон “ужаснулся”, когда услышал об их договоренности.

Ранее сообщалось, что Белый дом категорически опроверг в среду содержание книги журналиста Майкла Вулфф (книга еще не вышла), где говорилось, в частности, что Дональд Трамп не рассчитывал стать президентом США, а его жена Мелания была в шоке от перспективы стать первой леди.

Книга “Огонь и ярость: в Белом доме Трампа” выйдет в продажу 9 января, отрывки из нее были опубликованы американскими СМИ в среду.

Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон НЕ направил на предпринимательский саммит в Индии несколько ключевых дипломатов из-за того, что делегацию Штатов возглавит дочь президента США Дональда Трампа Иванка.