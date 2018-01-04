КИЕВ. 4 января. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини считает неприемлемым сохранение американского торгово-экономического эмбарго в отношении Кубы. Об этом она заявила в среду, выступая с лекцией перед Гаванский студентами, передает УНН.

“Блокада — это не решение. Мы, европейцы, говорили об этом нашим американским друзьям. И мы постоянно заявляем об этом в ООН, в последний раз — 1 ноября прошлого года”, - сказала Могерини, которая Заражение находится на Кубе с двухдневным рабочим визитом.

По ее словам, единственный эффект от эмбарго — ухудшение качества жизни кубинцев. “Блокада — незаконна и отжила свой срок. ЕС продолжит прилагать усилия с целью положить конец торгово-экономическом эмбарго”, - отметила глава европейской дипломатии.

Могерини также указала на то, что от американского эмбарго в отношении Кубы страдают и европейские граждане и компании. “Блокада оказывает негативное влияние на экономические и торговые отношения ЕС с Кубой”, — подчеркнула верховный представитель ЕС.

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Следует напомнить, что США разорвали дипломатические связи с Кубой еще в далеком 1961 году. Это был ответ на национализацию американской собственности на “острове свободы”. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. По данным кубинских властей, “блокада” (так официальная Гавана называет эмбарго) со стороны США за весь период своего действия нанесла ущерб экономике в размере 130,2 млрд долларов США.

Начиная с 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение ГА ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств — членов всемирной организации, в том числе Россия.

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Как ранее сообщало УНН, Соединенные Штаты Америки с 9 ноября ужесточили санкции против Кубы. Однако еще в декабре 2014 года, выступая по телевидению, президенты США (Барак Обама) и Кубы (Рауль Кастро) одновременно заявили о нормализации отношений между их странами. Стороны пришли к домовилености об открытии американского посольства в Гаване и по ряду других гуманитарных и финансовых вопросов. В 2016 году “The Rolling Stones” впервые выступили на Кубе, где рок-музыка около пол-века была запретной. Концерт посетили 1200000 зрителей. Однако 29 сентября США отозвали 60% дипломатического персонала в Гаване. Причина — “звуковые атаки” на американцев.