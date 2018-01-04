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Трамп распустил комиссию по расследованию фальсификаций на выборах

Трамп распустил комиссию по расследованию фальсификаций на выборах

КИЕВ. 4 января. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о роспуске Комиссии по расследованию нарушений на выборах в США, сложившейся в мае 2017 года для борьбы с различными махинациями на выборах федерального уровня. Заявление американского лидера по этому поводу распространила в среду пресс-служба Белого дома, передает УНН.

“Несмотря на внушительные данные о мошенничестве на выборах, многие штаты отказались предоставить президентской комиссии по честных выборов основную информацию, необходимую для этого расследования. Я не хочу участвовать в бесконечных судебных битвах за счет налогоплательщиков. Так что сегодня я подписал исполнительный указ, которым распустил комиссию, а также поручил министерству внутренней безопасности изучить данные вопросы и определить, как действовать дальше”, - заявил хозяин Белого дома.

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В мае 2017 Дональд Трамп подписал указ о формировании двухпартийной комиссии, призванной разобраться с любыми возможными нарушениями на выборах. Члены этой структуры, в частности, искали пути борьбы с “ненадлежащей регистрации” избирателей, “ненадлежащим голосованием, мошеннической регистрацией” лиц, выдающих себя за тех, кто имеет право голоса, “мошенническим голосованием и подавлением голосования”. Руководил работой комиссии вице-президент США Майкл Пенс.

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Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что у него достаточно веские основания считать, что не менее 3 миллионов человек проголосовали незаконно на выборах 8 ноября 2016. Республиканец неоднократно предупреждал о решимости “провести широкомасштабное расследование фальсификаций на выборах”. По его данным, в результате различных махинаций миллиона голосов были незаконно внесены в актив его бывшей соперницы Хиллари Клинтон.

Источник: УНН
Теги: США, Выборы, фальсификация
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