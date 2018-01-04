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В Нью-Йорке закроют все школы города на один день из-за снежной бури

В Нью-Йорке закроют все школы города на один день из-за снежной бури

КИЕВ. 4 января. УНН. Все школы Нью-Йорка будут закрыты в четверг в связи с обильными снегопадами, заявил мэр города Билл Де Блазио, передает УНН.

“Школы Нью-Йорка будут закрыты завтра, 4 января, за снежной бури”, — сообщил Де Блазио в Twitter.

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Ранее Национальная метеорологическая служба США сообщила, что в ближайшие дни на атлантическом побережье США ожидаются снегопады, снежные бури и необычно низкие температуры.

Источник: УНН
Теги: США, школьники, снегопад, школьница, Школа
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