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Украине не помешал бы свой закон против "фейковых новостей" - Климкин

Украине не помешал бы свой закон против "фейковых новостей" - Климкин

Павел Климкин

КИЕВ. 4 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает целесообразным ввести в Украине закон для защиты от дезинформации и пропаганды, подобный закону, который анонсировал президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом глава МИД написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

"RT месяц в французском инфопространстве, а Президент Эммануэль Макрон анонсировал закон анти-fake news (фейковые новости - ред.), для защиты от дезинформации и пропаганды. Отпор тем, кто использует информацию как оружие против демократии! Может, и нам стоит бороться с фейковыми новостями в электоральный период? И вообще не помешало бы", - отметил П.Климкин.

Напомним, Э.Макрон заявил, что введет новый закон против распространения "фейковых новостей" накануне проведения выборов в стране.

Источник: УНН
Теги: Павел Климкин, новости, закон
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