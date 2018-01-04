Фонд социального страхования уже два года не отчитывается о потраченных средствах

КИЕВ. 4 января. УНН. Фонд социального страхования Украины (ФССУ) уже два года не публикует финансовые отчеты об использовании страховых средств на своем официальном сайте, передает УНН.

В апреле 2015 года года председателем объединенного Фонда социального страхования назначили Евгения Баженкова.

С тех пор Фонд ни разу не отчитался о том, какие суммы и на какие нужды потрачено, по крайней мере, такие отчеты 2015, 2016 и 2017 годы на официальном портале ФССУ отсутствуют.

В пресс-службе отсутствие в открытом доступе финотчетов Фонда подтвердили и попытались оправдать это тем, что "сайт новый и работает с 1 августа 2017 года". Однако, что мешает на новом сайте опубликовать финансовую отчетность ФССУ объяснить не смогли.

Отметим, что только в прошлом году плательщики единого социального взноса перечислили Фонду 16 млрд гривен.

Общественный совет при Фонде требует, чтобы руководство Фонда отчиталось на что потрачены эти средства, однако это требование игнорируется.

Добавим, что Общественный совет ФССУ был создан в конце прошлого года. Требование о предоставлении отчета за потраченные миллиарды к директору ФССУ Е.Баженкова общественность направила еще 22 декабря.