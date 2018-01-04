Тройное ДТП произошло в Кропивницком

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 4 января. УНН. В четверг около 9:20 на пересечении улиц Гоголя и Кропивницкого произошло тройное ДТП с участием автомобилей Volkswagen, Subaru и Daewoo. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в управлении патрульной полиции Кировоградской области.

"ДТП с пострадавшим. На месте происшествия работают следователи. Автомобиль Volkswagen врезался в дом. Водителя Subaru с легкими телесными повреждениями госпитализировали в областную больницу. Машины получили значительные механические повреждения", - сообщили в пресс-службе.

Также в полиции добавили, что на перекрестке не работал светофорный объект.

Как сообщал УНН, в Киеве пьяный судья пытался скрыться с места ДТП в карете скорой помощи.