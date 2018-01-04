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Завтра в Киеве пройдут сезонные сельскохозяйственные ярмарки

Завтра в Киеве пройдут сезонные сельскохозяйственные ярмарки

КИЕВ. 4 января. УНН. В столице 5 января в 7 районах города пройдут сезонные ярмарки, на которых предусмотрена продажа сельскохозяйственной продукции по всем группам товаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В частности, ярмарки пройдут в пятницу 5 января в:

Голосеевском районе - пр-т.Голосеевский, 116, пр-т.Академика Глушкова, 25-53;

Днепровском районе - ул.Гродненская, 1/35-17, ул.Алма-Атинская, 64-74;

Печерском районе - пересечение улиц Л.Первомайского и Мечникова, переулок Виноградный;

Подольском районе - переулок Полковой (в пределах улиц Билецкой и Полковой)

Святошинском районе - ул.Подлесная, 8, ул.Сельская, 16;

Соломенском районе - ул.Просвещения (в пределах ул.Вузовской и М.Кривоноса) переулок Ковальский (в пределах улиц Металлистов и Смоленской)

Шевченковском районе - пересечение улиц ул.О.Гончара, 65-А и Б.Хмельницкого, 94; ул.Ружинская, 16-18.

Напомним, во Львове произошел пожар в киоске на рождественской ярмарке.

Источник: УНН
Теги: Киев, КГГА, ярмарки, сельскохозяйственная продукция
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