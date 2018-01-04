В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,5

КИЕВ. 4 января. УНН. Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в четверг в районе Сан-Франциско, штат Калифорния. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает УНН.

Землетрясение магнитудой 4,5 потряс район в 3 км от Беркли.

По словам очевидцев, они чувствовали подземные толчки не более нескольких секунд.

Как сообщал УНН, 28 декабря в Тихом океане недалеко от побережья американского острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,5.