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Приватизация: “Орион” и “Киевпассервис” пустят с молотка

Приватизация: “Орион” и “Киевпассервис” пустят с молотка

КИЕВ. 4 января. УНН. Фонд госимущества собирается к 31 октября 2018 года продать машиностроительное производственное объединение “Орион” и “Киевпассервис”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГИУ.

“Фонд государственного имущества Украины готовит к приватизации два крупных предприятия — машиностроительное производственное объединение „Орион“ и „Киевпассервис“. Предприятия нужно продать до 31 октября 2018”, — рассказал руководитель ФГИУ Виталий Трубаров.

Он уточнил, что приватизация состоится благодаря проведению соответствующих аукционов.

“Инвесторам предложат 51% акций “Ориона” и 99,99% “Киевпассервиса”, — добавил Трубаров.

Отмечается, что ФГИУ уже создал инвентаризационные комиссии этих обществ, которые должны до 25 февраля завершить их инвентаризацию. После этого состоится оценка и сформируются условия продажи.

Напомним, ФГИУ определил перечень объектов большой приватизации, подлежащих подготовке к продаже в 2018 году.

Источник: УНН
Теги: приватизация, Фонд госимущества, Орион
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