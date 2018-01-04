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Президент опубликовал топ-книг 2017

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КИЕВ. 4 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко опубликовал свой топ-книг 2017 года, среди предпочтений книги о Тарасе Шевченко, войне и биография Джемилева. Данные размещены на портале Medium, передает УНН.

На первом месте среди книг, которые Президент прочитал в 2017 году, находится биография лидера крымскотатарского народа "Мустафа Джемилев. Несокрушимый" авторов Севгиль Мусаева и Алимы Алиевов.

Также, в рейтинге Президента находятся такие книги, как "Любомир Гузар. Хочу быть человеком" Екатерины Щоткиной, "Война с Россией" Ричард Ширрефф (перевод Лариса Лебеденко, Раиса Ладохин), "Цивилизация. Как Запад стал успешным" Нила Фергюсона, "Шевченко от А до Я" Леонида Ушкалова и "Decommunized: Ukrainian Soviet Mosaics" Евгения Никифорова, Лизаветы Герман и Ольги Балашовой.

Напомним, ранее П.Порошенко обнародовал семь украинских песен, которые ему больше всего понравились в 2017 году.

Источник: УНН
Теги: книги, Петр Порошенко
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