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Евростат: 9% граждан ЕС не могут позволить себе отапливать жилье

Евростат: 9% граждан ЕС не могут позволить себе отапливать жилье

КИЕВ. 4 января. УНН. В 2016 году 9% населения стран Европейского союза не могли позволить себе достаточно обогревать собственное жилье. Таковы данные опроса Евростата, обнародованные в четверг на официальном сайте службы статистики, передает УНН.

После достижения максимального показателя в 11% в 2012 году, доля таких людей постоянно уменьшается, отмечают исследователи.

Больше всего граждан, которые утверждают, что не могут достаточно обогреть свое жилье, были зарегистрирована в Болгарии (39%), за ней следуют Литва и Греция (29%), Кипр (24%) и Португалия (22%).

Менее 2% населения Люксембурга и Финляндии сталкиваются с этой проблемой.

Как сообщал УНН, задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ОАО "Киевэнерго" на 1 декабря увеличилась на 1 млрд грн и составила 3,9 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: отопление, жилье
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