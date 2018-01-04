Автобус с 30 детьми загорелся в Петербурге

КИЕВ. 4 января. УНН. В районе Биржевой площади на Стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге сгорел детский туристический автобус, передает УНН со ссылкой на "Фонтанка.ру".

По информации СМИ, дым в салоне появился, когда более 30 школьников уже зашли во внутрь и автобус тронулся. Всех детей успели эвакуировать.

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Автобус, по данным издания, перевозил 31 школьника из Барнаула. Дети прибыли в Петербург из Москвы утром 4 января, после чего их повезли на автобусе на экскурсию по городу.

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По данным СМИ, автобус полностью сгорел за четырнадцать минут.