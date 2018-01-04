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В Кристалбанке назвали ипотечную програму с “Киевгорстроем” самой выгодной на рынке

В Кристалбанке назвали ипотечную програму с “Киевгорстроем” самой выгодной на рынке

КИЕВ. 4 января. УНН. Программа ипотечного кредитования “Від мрій — до дій”, которую Кристалбанк внедрил совместно с Холдинговой компаний “Киевгорстрой”, можно отнести к самым выгодным предложениям на рынке. Об этом в интервью изданию “Фокус” рассказал глава Правления Кристалбанка Леонид Гребинский, сообщает УНН.

В 2017 году Кристалбанк внедрил новые условия кредитования при покупке жилья у ведущего застройщика столицы ХК “Киевгорстрой”.

“Речь идёт о программе „Від мрій — до дій“, которую можно отнести к самым выгодным предложениям на рынке. Сроки кредитования составляют от 1 года до 20 лет. При кредитовании на один год ставка по кредиту равна 5% годовых, при долгосрочном кредитовании ставка в первый и второй годы составит — 7,5% годовых и только после третьего года — 24% годовых. Ежемесячная комиссия, с помощью которой многие банки увеличивают эффективную (реальную) ставку по кредиту, отсутствует”, — рассказал Гребинский.

Он отметил, что, согласно условиям кредитования, суму кредита можно выплатить досрочно без каких-либо ограничений и штрафных санкций.

“Благодаря этому украинские семьи, не переплачивая за кредит, могут подготовиться к новоселью и закончить ремонт. А со временем, если материальные возможности семьи улучшатся, полностью погасить ипотеку в любой удобный момент”, — отметил Гребинский.

Источник: УНН
Теги: банк, Киевгорстрой, кредит
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