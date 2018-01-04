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Пять футболистов покинули "Зарю"

Пять футболистов покинули "Зарю"

КИЕВ. 4 января. УНН. Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Украины луганская "Заря" понесла кадровые потери, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Зари".

Во-первых истек срок арендного соглашения у Дмитрия Гречишкина, права на которого принадлежат "Шахтеру". Во-вторых, закончился арендный контракт у Владислава Калитвинцева, который принадлежит "Динамо". Оба игрока вернулись в расположение своих клубов.

Кроме того, завершились контракты в трех игроков "Зари". Коллектив Юрия Вернидуба оставили голкипер Алексей Шевченко и защитники Артем Сухоцкий и Андрей Пилявский.

Напомним, что ранее луганчане усилились игроками "Динамо" и камерунским футболистом.

Источник: УНН
Теги: футбол
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