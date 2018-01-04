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По меньшей мере 12 человек погибли в результате аварии пассажирского поезда в ЮАР

По меньшей мере 12 человек погибли в результате аварии пассажирского поезда в ЮАР

КИЕВ. 4 января. УНН. В результате столкновении грузовика с пассажирским поездом в Южной африке крайней мере 12 человек погибли и более 260 получили травмы. Об этом сообщил Министр транспорта Южной Африки, передает УНН со ссылкой на AP.

Министр транспорта Джо Масвангани также сообщил журналистам в четверг, что причиной аварии стало то, что водитель грузовика "пошел на риск", когда попытался пересечь железнодорожные пути перед встречным поездом в провинции Фри-Стейт.

По его словам, расследование инцидента продолжается.

Напомним, 4 января в Южной Африке пассажирский поезд сошел с рельсов, врезался в грузовик, после чего взорвался и загорелся.

Источник: УНН
Теги: ЮАР, поезд
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