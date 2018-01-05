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В России зарегистрировали 65 кандидатов в президенты

В России зарегистрировали 65 кандидатов в президенты

КИЕВ. 4 января. УНН. Центральная избирательная комиссия сообщает, что 4 января приняла документы от 65-го кандидата на участие в президентских выборах в России, которые пройдут 18 марта 2018, передает УНН со ссылкой на ЦИК РФ.

Документы подал Андрей Яцун, выдвинув свою кандидатуру в порядке самовыдвижения.

Среди зарегистрированных кандидатов есть и представители партий, и телеведущие, и жена муфтия.

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Как отмечает издание "Грузия Онлайн", такое количество выдвиженцев обусловлена ​​желанием власти РФ повысить явку на выборы.

Сначала перед регионами была поставлена ​​задача обеспечить явку на выборы более 70% избирателей. Если из них около 70% проголосует за Владимира Путина, то будет заявлено о том, что фактически прошел референдум о выражении ему народного доверия.

"Сейчас регионам данная установка превратить в праздник день выборов - 18 марта: дату перенесли с апреля на март, в день аннексии Россией Крыма", - отмечает издание.

Многие политологи отмечают, что большое количество претендентов, их функциональная неподготовленность превращает выборы президента в фарс.

Как сообщал УНН, в этом году Центризбирком России наблюдает рекордное количество кандидатов в президенты.

Источник: УНН
Теги: выборы, Россия, РФ, ЦВК, президент
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