В ГФС рассказали, что искали в главном офисе "Киевстар"

КИЕВ. 4 января. УНН. Обыски в центральном офисе компании "Киевстар" проводились в рамках расследования уголовного производства по факту неуплаты около 2,4 млрд грн налогов. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-секретарь ГФС Наталья Непряхина, передает УНН.

"Относительно обысков в "Киевстар". Сотрудниками налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС в рамках расследования уголовного производства по факту неуплаты около 2,4 млрд грн налогов, 4 января 2018 по фактическому месту расположения офисных помещений ЗАО "Киевстар" с целью отыскания и изъятие документов, имеющих объективное значение в уголовном производстве, проведен обыск во исполнение постановления следственного судьи от 3 января 2018 года, постановленной по результатам рассмотрения соответствующего ходатайства следователя, согласованного процессуальных руководителем - прокурором Генеральной прокуратуры Украины", - сообщила Н.Непряхина.

Она добавила, что во время проведения обыска, в соответствии с изменениями в Уголовно-процессуальном кодексе, применялась видеозапись.

Ранее, президент "Киевстара" заявил о обысках в главном офисе компании.

Напомним, Апелляционный суд Сумской области в рамках дела о финансировании терроризма со стороны компаний семейного бизнеса нардепа Сергея Рыбалки оставил под арестом имущество и деньги, изъятые во время обысков.



