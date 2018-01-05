Эксперт рассказал, когда ожидать подорожания проезда в общественном транспорте

На подорожание дизтоплива общественный транспорт может отреагировать через несколько месяцев, считает Охрименко

КИЕВ. 4 января. УНН. Подорожание стоимости проезда в общественном транспорте требует длительной процедуры согласований. Поэтому отреагировать на подорожание дизельного топлива (на 10% за последние три месяца) маршрутчики могут за несколько месяцев. Об этом в комментарии УНН сказал экономический эксперт Александр Охрименко.

По его словам подорожать проезд может ориентировочно на 1 грн.

"В общественного транспорта свои схемы по удорожанию и решение очень быстро не принимаются. Подорожание может произойти где-то за квартал. Не ранее. Подорожать проезд может где-то на гривну. Но сам процесс поднятия стоимости очень длинный", - сказал он.

Вместе с тем, по словам экономиста, подорожание продуктов может произойти гораздо быстрее, потому что цена горючего имеет прямое влияние на продуктовые ценники.

"И скажется это раньше, чем через месяц. Так что можно ожидать роста цен уже в январе", - сказал он.

Охрименко добавил, что горючее подорожало из-за "падения" гривны и повышение стоимости нефтепродуктов на границе.

Напомним, в Украине за последние несколько месяцев топливо подорожало более чем на 7%. В первую очередь, эксперты связывают это с ослаблением гривны. АМКУ уже даже начал расследование на предмет возможного ценового сговора отечественных операторов.

Однако, как утверждают аналитики украинского топливного рынка, претензии АМКУ к большим трейдеров (ОККО и WOG) скорее безосновательны и больше похожи на попытку давления, чем желание действительно разобраться в проблемах подорожание ресурса.