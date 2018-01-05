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Правоохранители задержали киевлянина с инвалидностью за сбыт марихуаны

Правоохранители задержали киевлянина с инвалидностью за сбыт марихуаны

КИЕВ. 4 января. УНН. Правоохранители обнаружили и задержали 50-летнего киевлянина за хранение и сбыт крупной партии каннабиса, который является наркотическим средством. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передает УНН.

По информации пресс-службы, злоумышленнику вручены сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления ч. 2 ст. ст. 307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных вещественных или их аналогов).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как выяснилось, рассказали в столичной прокуратуре, несмотря на имеющуюся у мужчины инвалидность, задержанный наладил по месту жительства постоянный сбыт наркотических веществ.

В частности, по их данным, нелегальный товар человек реализовывал клиентам через специальное отверстие у входной двери. В ходе обыска помещения наркоторговца обнаружено и изъято около 2 кг фасованной рослиноподибнои вещества и около 60 тыс. грн, полученных в результате преступной деятельности.

В настоящее время изъятые вещества направлены в Киевский НИЭКЦ МВД Украины для проведения химической экспертизы.

Как сообщал УНН, у жителя Одесской области изъяли 70 кг марихуаны.

Источник: УНН
Теги: прокуратура, наркотики, канабис
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