Взрыв в Кабуле: не менее 11 человек погибли, 25 ранены

КИЕВ. 4 января. УНН. В результате взрыва в Кабуле, который устроил террорист-смертник, погибли не менее 11 человек и 25 получили ранения. Об этом говорится в заявлении представителя министерства здравоохранения Афганистана, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Как сообщил представитель Минздрава страны, 25 раненых были доставлены в местную больницу, после взрыва у посольства США

Также сообщается, что смертник был одет в полицейскую или военную форму. Официальный представитель службы безопасности заявил, что в результате взрыва погибло 5 полицейских.

Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, в столице Афганистана прогремел взрыв.