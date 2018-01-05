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Взрыв в Кабуле: не менее 11 человек погибли, 25 ранены

Взрыв в Кабуле: не менее 11 человек погибли, 25 ранены

КИЕВ. 4 января. УНН. В результате взрыва в Кабуле, который устроил террорист-смертник, погибли не менее 11 человек и 25 получили ранения. Об этом говорится в заявлении представителя министерства здравоохранения Афганистана, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Как сообщил представитель Минздрава страны, 25 раненых были доставлены в местную больницу, после взрыва у посольства США

Также сообщается, что смертник был одет в полицейскую или военную форму. Официальный представитель службы безопасности заявил, что в результате взрыва погибло 5 полицейских.

Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв.

Напомним, в столице Афганистана прогремел взрыв.

Источник: УНН
Теги: взрыв, Афганистан, Кабул
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