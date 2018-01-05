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Volkswagen и Adidas отвергли обвинения в торговле с Крымом

Volkswagen и Adidas отвергли обвинения в торговле с Крымом

КИЕВ. 4 января. УНН. Немецкие концерны Volkswagen и Adidas отвергли обвинения в торговле с оккупированным Крымом. Об этом они заявили в ответ на запросы Deutsche Welle, передает УНН.

"Конечно, бренды концерна Volkswagen придерживаются санкций и выполняют принятые решения. Противоположные оценки вызывают у нас недоумение", - заявили в пресс-службе автопроизводителя.

Фирма Adidas также довольно лаконично отметила, что придерживается действующего законодательства.

"Adidas в принципе придерживается действующего законодательства", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин пригрозил "юридическими методами" компаниям Volkswagen и Adidas в связи с тем, что они до сих пор продолжают работу в Крыму.

Источник: УНН
Теги: Крым, торговля, Volkswagen
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