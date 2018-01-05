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"Реал Сосьедад" заинтересовался голкипером "Зари"

"Реал Сосьедад" заинтересовался голкипером "Зари"

КИЕВ. 4 января. УНН. Вратарь луганской "Зари" Андрей Лунин стал одной из трансферных целей "Реал Сосьедад" на зимнем трансферном рынке. Об этом сообщает Futbolistos.es, передает УНН.

Испанская команда просматривала Лунина в двух поединках Лиги Европы между "Зарей" и "Атлетиком" из Бильбао. 18-летний украинец может усилить вратарскую линию испанского представителя, ведь в "Сосьедад" будущим летом может освободиться вакансия основного кипера, которую занимает Херонимо Рулли.

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Издание отмечает, что Лунин станет будущим номером один в национальной сборной Украины.

Заметим, что "Реал Сосьедад" имеет 23 очка и занимает 9-ю строчку в испанской Примере. Команде лишь 4 очков не хватает в зону еврокубков.

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Добавим также, Лунин в первой части сезона провел 21 матч в рамках ворот команды Юрия Вернидуба - 5 играл на "ноль".

Источник: УНН
Теги: футбол, Украина, Испания
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