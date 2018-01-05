В Нацполиции обнародовали видео с места, где было найдено тело Ноздровской

КИЕВ. 4 января. УНН. В Национальной полиции Украины обнародовано видео, на котором видно место, где было найдено тело правозащитницы Ирины Ноздровской, передает УНН.

На видео, которое обнародовала полиция, видно, как на месте проводят следственные действия.

Также приведен краткий комментарий первого заместителя председателя Нацполиции Украины Вячеслава Аброськина после оперативного совещания по расследованию резонансного убийства.

"Полиция делает все возможное для раскрытия убийства Ирины Ноздровской", - отметил он.

Ранее сообщалось, что смерть адвоката Ирины Ноздровской, тело которой было найдено 1 января в Киевской области, наступила в результате колото-резаных ран шеи.