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В Грозном в новогоднюю ночь от случайного выстрела погибла девушка

В Грозном в новогоднюю ночь от случайного выстрела погибла девушка

КИЕВ. 5 января. УНН. В Грозном в новогоднюю ночь от случайной пули, залетевшей в окно кухни в многоэтажном доме, погибла 15-летняя девушка, задержан бывший сотрудник Росгвардии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Кавказ.Реалии.

По подозрению в причастности к гибели девушки задержан бывший сотрудник Росгвардии, который стрелял в воздух, отмечая наступление нового года.

Подозреваемый свою вину категорически отрицает, заявляя, что вместе с ним в воздух стреляли и другие сотрудники Росгвардии.

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В пресс-службе управления Росгвардии по Чечне изданию сообщили, что подозреваемый в причастности к гибели девушки в декабре был уволен из правоохранительных органов.

Напоминаем, президент России Владимир Путин предложил наделить Росгвардию полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ.

Источник: УНН
Теги: Россия, Чечня
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