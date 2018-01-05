Регистрация | Вход |
USD: 28,01 0,1229  EUR: 33,80 0,2653 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 05 января 2018 05:19
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Ла Страда: закон о предотвращении домашнего насилия не является исчерпывающим
Ла Страда: закон о предотвращении домашнего насилия не является исчерпывающим
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Воспитанник ФК "Днепр" попал на просмотр в испанский "Альбасете"

Воспитанник ФК "Днепр" попал на просмотр в испанский "Альбасете"

КИЕВ. 4 января. УНН. Украинский вратарь Даниил Кучер проходит просмотр в клубе испанской Сегунды “Альбасете” и может пополнить ряды коллектива, сообщает УНН со ссылкой на aupaalba.es.

20-летний голкипер является воспитанником “Днепра” и находился в распоряжении клуба до лета прошлого года. За команду из Днепра Кучер успел сыграть лишь один поединок.

Примечательно, что 24 марта 2016 го игрок дебютировал за юношескую сборную Украины против сборной сверстников из Нидерландов (2:3), где пропустил трижды. В другом поединке он отстоял на “ноль”.

Заметим, что в “Альбасете” выступает другой экс-футболист “Днепра” Роман Зозуля, который является лучшим бомбардиром коллектива.

Как ранее сообщало УНН, суд Александрия приговорил 28 фанатов клуба Аль-Ахли до годовалого срока заключения за ношение футболок с сообщениями против власти.

Источник: УНН
Теги: Футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.