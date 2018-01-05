Регистрация | Вход |
USD: 28,01 0,1229  EUR: 33,80 0,2653 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 05 января 2018 05:18
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Ла Страда: закон о предотвращении домашнего насилия не является исчерпывающим
Ла Страда: закон о предотвращении домашнего насилия не является исчерпывающим
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Суд Молдовы снова рассмотрит вопрос ограничения функций президента Додона

Суд Молдовы снова рассмотрит вопрос ограничения функций президента Додона

КИЕВ. 4 января. УНН. Завтра Конституционный суд Молдовы снова рассмотрит вопрос ограничения функций президента Игоря Додона в части промульгации закона о противодействию иностранной пропаганде. Об этом сообщается на сайте Конституционного Суда Республика Молдова, передает УНН.

Заседание КС по определению обстоятельств в части выполнения своих функций президентом Молдовы Игорем Додоном состоится завтра в 10:30. Речь идёт о подписании принятого парламентом РМ закона о противодействию иностранной пропаганде.

Представителем в суде завтра выступит депутат от Демократической партии Молдовы Серджиу Сырбу.

Отметим, Игорь Додон уже ветировал данный законопроект, однако молдавский парламент проголосовал за его приятие во второй раз. Однако, Додон и на этот раз отказался от его подписания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Конституционный суд Молдовы разрешил назначать министров в обход президента

Отметим, согласно процедуре, повторное голосование в парламенте преодолевает вето главы государства, после чего закон должен быть подписан.

Напомним, закон о противостоянии иностранной пропаганды ограничивает контент из стран, которые не ратифицировали европейские стандарты в сфере телевещания.

Источник: УНН
Теги: Молдова, Конституционный суд, Игорь Додон
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.