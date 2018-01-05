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Адвокаты Трампа попытались заблокировать выход книги о президенте США

Адвокаты Трампа попытались заблокировать выход книги о президенте США

КИЕВ. 5 января. УНН. Адвокаты, представляющие интересы Дональда Трампа, потребовали от издательства отказаться от выпуска книги о действующем президенте США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

По данным The Washington Post, письмо с требованием “немедленно остановить и воздержаться от любого дальнейшей публикации, выпуска или распространения книги” были направлены в издательство Henry Holt and Co., а также автору книги “Огонь и ярость: Внутри Белого дома Трампа” — журналисту Майклу Вулффу.

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Против издательства и автора книги о Трампа, говорится в письме, могут быть выдвинуты обвинения, в том числе в клевете.

Напоминаем, экс-руководитель предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт подал в федеральный суд округа Колумбия иск против спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, на министерство юстиции США и на заместителя главы ведомства Рода Розенстайна.

Источник: УНН
Теги: США, президент США
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