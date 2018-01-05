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Войска Асада наступают на позиции террористов в провинции Идлиб

Войска Асада наступают на позиции террористов в провинции Идлиб

КИЕВ. 5 января. УНН. Сирийская армия официального Дамаска при поддержке отрядов народного ополчения в четверг освободила от террористов группировки “Джебхат ан-Нусра” шесть поселков на юго-востоке провинции Идлиб (320 километров от столицы Сирии). Как сообщил телеканал Al Mayadeen, войска овладели стратегическими высотами Умм-Раджима и преследуют противника, информирует УНН.

По информации Al Mayadeen, правительственные силы сейчас находятся в 5 км от форпоста боевиков в районе Таманаа, в 8 км от города Хан-Шейхун и в 13 км от города Джирджаназ, где сосредоточены крупные силы “Джебхат ан-Нусра” (исламистская террористическая организация, действующего на территории Сирии), и воюющей на ее стороне экстремистской группировки “Ахрар аш-Шам”.

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Командование ВС арабской республики приступило к проведению военных операций на юге Идлиб в конце декабря прошлого года. По сведениям Al Mayadeen, за 11 дней войска установили контроль над 36 поселками.

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Пограничная с Турцией провинция Идлиб была захвачена бандформированиями в начале 2015 года.

Источник: УНН
Теги: террористы, наступление, Башар Асад
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