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США и Южная Корея возобновят совместные военные учения сразу после Паралимпиады

США и Южная Корея возобновят совместные военные учения сразу после Паралимпиады

КИЕВ. 5 января. УНН. США и Южная Корея возобновят совместные военные учения после Паралимпийских игр, которые завершатся 19 марта 2018 года. Об этом заявил журналистам в четверг глава Пентагона Джеймс Маттис в ответ на просьбу прокомментировать принятое президентом Дональдом Трампом решение приостановить проведение совместных маневров в Южной Корее на время Олимпиады в Пхенчхане, передает УНН.

По словам главы пресс-службы, решение отсрочить обучение “было принято из практических соображений”, а не политических. Маттис объяснил, что во время Олимпийских и Паралимпийских игр следует “решить множество логистических и транспортных задач”, а военные учения могут все это только усложнить.

На вопрос, можно ли рассматривать отсрочку учений как шаг в ответ на заявление Пхеньяна о готовности вступить в переговоры с Сеулом, глава Пентагона ответил: “Нет. Восстановление этих переговоров — результат давления со стороны международного сообщества на КНДР”. Пока рано судить, продолжил Маттис, “действительно ли Северная Корея протягивает оливковую ветвь”.

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О достигнутой между Трампом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Другому договоренности приостановить на время Олимпиады проведения совместных учений сообщил ранее в четверг по итогам телефонного разговора двух лидеров Белый дом. “Это позволит ВС США и Южной Кореи сосредоточиться на обеспечении безопасности на Играх”, — подчеркивается в распространенном заявлении.

Как ранее сообщало УНН, президент США Дональд Трамп согласился отложить проведение совместных военных маневров Foal Eagle а также командно-штабных учений Key Resolve в Южной Корее до окончания зимних Олимпийских игр в Пхенчхан. Об этом заявил в четверг представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг.

Источник: УНН
Теги: США, КНДР, Южная Корея, Олимпиада-2018
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