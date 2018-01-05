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Минфин США ввел санкции против пяти компаний из Ирана

Минфин США ввел санкции против пяти компаний из Ирана

КИЕВ. 5 января. УНН. Министерство финансов США 4 января включило в санкционный список пять компаний из Ирана, причастных к разработкам, связанным с иранской программой баллистических ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальное заявление, опубликованное на сайте ведомства.

Речь идет о компаниях Shahid Kharrazi Industries, Shahid Sanikhani Industries, Shahid Moghaddam Industries, Shahid Eslami Research Center и Shahid Shustari Industries. Все они входят в иранскую промышленную группу Shahid Bakeri.

“США будут и впредь решительно бороться с вредной деятельностью иранского режима, в том числе и с помощью санкций, направленных против нарушений прав человека. Мы будем без колебаний разоблачать неэффективное экономическое управление режима и перенаправление значительных ресурсов на финансирование угрожающих ракетных систем в ущерб гражданам (Ирана)”, - сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

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Напоминаем, президент Франции Эммануэль Макрон выступил за усиление давления международным сообществом на Иран.

Источник: УНН
Теги: США, Иран
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