Глава МИД Турции выступил за перезагрузку в отношениях Берлина и Анкары

КИЕВ. 5 января. УНН. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предложил список из четырех пунктов для улучшения отношений с ФРГ. Данные пункты перечислены в газетах, принадлежащих немецкой медиа-группе Funke, информирует УНН со ссылкой на одну из газет медиагруппы B.Z.

“Обе стороны заинтересованы в перезагрузке двусторонних отношений, поскольку мы живем во времена, полные вызовов”, — считает он. “Было бы разумно продолжать наши связи в духе дружбы и сотрудничества, как и было на протяжении 300 лет”, — отметил министр. “Нужно создать новые рамки для взаимопонимания”, — добавил политик.

Во-первых, по словам Чавушоглу, и Берлин, и Анкара должны рассматривать друг друга как “равноправных партнеров”. Кроме того, следует вести доверительный диалог на всех уровнях, потому что “дистанционная дипломатия не подходит” для улучшения ситуации. В-третьих, турецкий министр предложил отказаться от “популистских и эгоцентричных” заявлений, нацеленных на внутреннее потребление, в пользу “прагматических подходов”.

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Четвертый пункт министр назвал важным. По его словам, ФРГ и Турции следует руководствоваться сопереживанием друг другу при выстраивании отношений.

“Мы думаем, что травму, которая была нанесена нашему населению в результате попытки переворота 15 июля 2016, здесь (то есть в Германии) не до конца осознают. От наших немецких друзей мы ожидаем, что они будут лучше понимать ситуацию, в которой в настоящее время находится Турция”, — отметил Чавушоглу.

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Министр сказал, что есть “существенный потенциал” в экономическом сотрудничестве Берлина и Анкары. “Турция в ближайшие десять лет будет реализовывать крупные инфраструктурные проекты в таких областях, как транспорт и энергетика”, — отметил глава турецкой дипломатии. Кроме того, он напомнил о замедленном на фоне разногласий процессе сближения его страны с Европейским союзом: “Преодоление штиля в процессе нашего вступления в ЕС отвечает интересам всех сторон”.

Чавушоглу коснулся также темы ареста на территории Турции граждан ФРГ, подозреваемых в причастности к терроризму. Берлин подвергал задержания жесткой критике. “С точки зрения политики мы делаем все возможное для того, чтобы ускорить юридические процедуры”, — отметил по этому поводу министр.

Напоминаем, Турция обвинила президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в поддержке антиправительственных демонстраций в Иране.